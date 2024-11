Com inspiração e homenagem a nomes da alta costura como Jeanne Lanvin, Christian Dior, Valentino Garavani e Jean-Paul Gaultier, a designer de moda Rose Mari Schimitz Bisol inaugura, neste sábado (23), sua primeira exposição individual no LOC3 do Food Hall, no Quinta São Luiz, em Caxias do Sul. A mostra se chama Das Sobras à Moda: A Arte de Costurar, Reuso e Sustentabilidade no Patchwork.