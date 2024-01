O furto de uma mochila que estava dentro de um veículo fez com que um homem fosse preso pela 16ª vez em Caxias do Sul. De acordo com a Brigada Militar (BM), o suspeito de 30 anos tem passagens por roubo a estabelecimento comercial, roubo de veículo, tráfico, receptação, lesão corporal e ameaça. Somente por porte ilegal de arma de fogo foram cinco prisões.