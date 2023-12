Perto do início da colheita da uva, as propriedades que cultivam a fruta na Serra estão se adequando ao Pacto Boas Práticas Trabalhistas e também Agrícolas. Nesta sexta-feira (15), o representante da Organização Internacional do Trabalho (OIT) José Ribeiro esteve visitando propriedades em Bento Gonçalves. A visita foi a convite da Vinícola Aurora.