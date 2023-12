Um dos principais cartões-postais do Rio Grande do Sul e responsável por impulsionar o turismo gaúcho, o Parque do Caracol, em Canela, celebra nesta segunda-feira (17) o primeiro ano sob gestão privada. Depois de passar 49 anos nas mãos do poder público, o parque passou a ser administrado pelo consórcio Novo Caracol e Tainhas, formado pela holding Grupo Iter e pela Pianura Participações. Em um ano, a concessionária priorizou investimentos em revitalização dos espaços, construiu novas áreas de lazer e tem atrações aguardando autorização do poder público para serem implementadas.