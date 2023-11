Está em cartaz no Parque do Caracol, em Canela, o espetáculo Os Protetores da Natureza", criado pela atriz e diretora Carla Reis. O roteiro traz os personagens Aráuca, Ramilho, Gauvina, Hortênsio e Artina, uma trupe de seres mágicos, que na época do Natal aparecem no Parque do Caracol para lembrar os visitantes da importância de ter esperança, valorizar a natureza e as conexões humanas.