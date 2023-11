Em união de esforços entre a iniciativa pública e o empresariado local, o espetáculo da Descida do Papai Noel está confirmado na programação do 36° Sonho de Natal de Canela. Após suspensão temporária, a atração tem data marcada para a estreia: 7 de dezembro. O show foi viabilizado pela Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC) dentro do projeto nos Trilhos da Magia, que envolve a comunidade na decoração da cidade.