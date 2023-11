O 36° Sonho de Natal continua com atrações em diversos pontos de Canela. Com programação gratuita, o evento recebe intervenções artísticas na Catedral de Pedra, na Praça João Corrêa e nas ruas centrais. Nas tardes de sábado, sempre a partir das 17h30min, o espetáculo “Estátuas Humanas - uma performance do Nascimento de Cristo” reúne bom público semanalmente nos jardins da Igreja Matriz.