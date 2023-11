O ritmo dos ensaios no pavilhão de esportes do Centro Social Padre Franco, no bairro Santa Marta, é intenso. Nos últimos 15 dias, todas as noites, crianças e adolescentes de seis a 17 anos transformam o piso da quadra em avenida. O projeto social é responsável pela Paradinha de Natal, que estreia na programação do 36° Sonho de Natal no domingo (12), às 16h. Em clima de alegria e diversão, os alunos ensaiam coreografias de dança ao som de instrumentos de percussão e sopro. Os chinelos e tênis de alguns ficam na beira da quadra. Pés descalços como nas brincadeiras de rua.