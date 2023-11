O Multipalco da Praça João Corrêa recebe, neste sábado (11), às 20h30min, outra estreia na programação do 36° Sonho de Natal. Com repertório de canções natalinas, o musical Celebration promete emocionar o público. O espetáculo combina música, dança e cenografia de forma elegante. O elenco conta com quatro vozes principais e bailarinos que ambientam as cenas e realizam números aéreos trazendo um elemento visual cativante para o espetáculo.