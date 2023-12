Às vésperas do início da nova safra da uva, representantes do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) subiram a Serra e falaram sobre práticas trabalhistas e o episódio de trabalho análogo à escravidão, em Bento Gonçalves, nesta terça-feira (12). Os desembargadores Francisco Rossal de Araújo e Ricardo Martins Costa participaram do encontro com colaboradores da Vinícola Aurora, a qual fez o convite para a palestra.