O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, visita Farroupilha na manhã desta quinta-feira (14). A vinda de Marinho tem o objetivo de fazer uma balanço das ações do Pacto de Boas Práticas Trabalhistas na Vitivinicultura do Estado ao longo do ano, antes do início da safra da uva 2023/2024. O protocolo de intenções foi assinado após o flagrante de 207 safristas em situação análoga à escravidão, em Bento Gonçalves, no início deste ano.