Os tons de verde dos parreirais de Bento Gonçalves dividem espaço com decorações natalinas, shows nacionais e o próprio Papai Noel descendo de rapel a partir desta sexta-feira (8) para o início do Natal nos Vinhedos. A programação conta com atividades gratuitas todas as sextas e sábados, até o dia 23 de dezembro, e ocorre no km 21 da RS-444, no Vale dos Vinhedos, em frente à vinícola Miolo.