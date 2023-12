Os 18 polvos de crochê entregues nesta semana ao Hospital Geral (HG) passaram por muitas mãos antes de darem conforto a bebês prematuros da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal. As pelúcias que imitam o cordão umbilical da mãe foram confeccionadas pelos alunos 8º ano do Cetec Fundamental, de Caxias do Sul.