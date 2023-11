Neste final de semana, quem quiser aproveitar a programação cultural e gastronômica na Serra poderá escolher entre diversas opções. Em Caxias do Sul ocorre a Temporada da Cultura Negra, na Praça Dante Alighieri, com atrações gratuitas para toda a família. Em Monte Belo do Sul ocorre o Vieni Vivera la Vita, que celebra a cultura e a tradição dos imigrante italianos, com dança e boa gastronomia.