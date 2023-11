Uma tarde festiva e artística aberta à comunidade é o que promete o Festival de Artes que a Fundação Marcopolo realiza neste sábado, em sua sede, a partir das 14h. Trata-se da premiação do concurso Jornalista Por um Dia, que tem a Fundação como parceira do Grupo RBS na realização. Criado em 1994 e reconhecido pela Associação Mundial de Jornais como um dos melhores programas do planeta na formação de jovens leitores, o concurso premiou cem autores mirins, entre seis e 13 anos, que produziram os melhores conteúdos jornalísticos (texto, foto, charge ou tirinha) em sala de aula.