Sai o Outubro Rosa e entra o Novembro Azul, focando na conscientização dos homens, não só sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, mas também do cuidado com a saúde como um todo. Focando nisso, um mutirão de saúde para os homens será realizado em Caxias do Sul neste sábado (11).