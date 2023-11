Se por um lado os turistas seguem aproveitando os atrativos de lazer no centro de Gramado, moradores do principal município da Região das Hortênsias estão com receio de novos deslizamentos de terra. O assunto ganhou destaque nesta semana após o desabamento de um prédio, na manhã desta quinta-feira (28), e da retirada de moradores de áreas consideradas de risco devido ao surgimento de rachaduras no solo.