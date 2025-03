Marcelo Casanova conquista o ouro no Grand Prix de Judô Paralímpico

O judoca caxiense Marcelo Casanova, atleta do Recreio da Juventude, sagrou-se campeão, na categoria J2 até 95kg, da primeira etapa do Grand Prix de Judô Paralímpico da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV). O evento reuniu 118 atletas no sábado (15), em São Paulo, incluindo sete dos oito medalhistas brasileiros dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.