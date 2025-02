Técnico do Caxias projeta clássico com o Juventude: "Não é só o dinheiro que vai ser dominante numa partida"

Luizinho Vieira falou das diferenças entre os dois clubes para o clássico de sábado (1). Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Empolgado pela virada sobre o Brasil-Pel no meio de semana, o Caxias chega para o clássico Ca-Ju 289 deste sábado (1º), às 20h30min, no Estádio Centenário, confiante de que possa fazer um bom enfrentamento, mesmo diante de um adversário que vive outra realidade em 2025.

— Se a gente levar em conta a parte financeira, de orçamento, a gente pode falar que o Juventude é o protagonista do jogo. Tem, sei lá, R$ 100 milhões de orçamento no ano. Tem um bom time, tem um bom treinador. Agora, só se o futebol fosse só o dinheiro, se a gente esquecesse as ideias de jogo, a forma que vai se colocar. Mas não é só o dinheiro que vai ser dominante numa partida — lembrou o técnico Luizinho Vieira.

O comandante grená vendeu a ideia ao seu grupo de atletas de que é possível jogar de igual pra igual com o Juventude.

— O Caxias tem a sua tradição, a gente joga na nossa casa, tem capacidade para poder fazer um enfrentamento. E esse é o desafio, de poder, dentro desses momentos do jogo, ser mais eficiente, ter uma marcação melhor, ter coragem para poder se colocar no campo de ataque. Clássico é clássico, mas ele envolve a gente dar um passo gigantesco para poder chegar à classificação para a semifinal — apontou Luizinho, que ainda completou:

— A gente chega no mesmo momento, as duas equipes com seis pontos, mas com a questão do volume de jogo e treinamento diferente.

Primeiro Ca-Ju

Na casamata grená no sábado, o treinador de 52 anos estará à frente de seu primeiro Ca-Ju. E Luizinho lembrou que na construção de um projeto vitorioso, cujo objetivo final no ano é conquistar o acesso à Série B do Brasileiro, o clássico tem um papel fundamental.