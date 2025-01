As prováveis mudanças do time do Caxias para o clássico Ca-Ju 289

Treinador grená falou sobre as possibilidades de mudanças na equipe. Rafael Rinaldi / Agencia RBS

O Caxias encerra a preparação para o clássico Ca-Ju 289 na tarde desta sexta-feira (31) com um treinamento no gramado do Estádio Centenário. Antes da atividade, o técnico Luizinho Vieira concedeu entrevista coletiva e falou da possibilidade de contar com alguns atletas que ficaram de fora na vitória sobre o Brasil-Pel.

— A gente tem algumas peças em recuperação. Eu também estou aguardando a volta dessas peças. Enfim, são peças importantes no processo, que nos dá mais opções também para poder, em algum momento do jogo, ter alguma mudança de plataforma e de modelo de jogo — afirmou o treinador.

Dos oito jogadores no Departamento Médico ou em recuperação, quem tem mais chances de aparecer no clássico são o zagueiro Lucas Cunha e o centroavante Welder. O defensor teve uma luxação no ombro, já o camisa 9 se recupera de dores na coxa. Tomas Bastos, Calyson e Alan são dúvidas entre os relacionados. Enquanto Thiago Coelho, Mantuan e Wendell seguem como desfalques.

Mudanças praticamente certas na escalação grená são as entradas de Pedro Cuiabá e Vini Guedes no meio-campo. Os dois jogadores foram determinantes para a virada sobre o Xavante no meio de semana, após entrarem no intervalo.

— Tanto o Guedes como o Cuiabá foram fundamentais e agora é outro jogo, é outro momento. E o importante é a gente se manter muito competitivo ao longo de toda a partida — desconversou Luizinho.

No ataque, a tendência é de que o trio Iago, Richard e Gustavo Nescau inicie o Ca-Ju, mas o comandante grená não descarta atuar com dois centroavantes ou iniciar com Welder no lugar de Nescau.

— Dá pra jogarem juntos. São jogadores que sabem jogar de costas, que é importante. São jogadores que têm mobilidade também.