Caxias e Juventude estão escalados para o clássico 289 no Estádio Centenário

Confronto inicia às 20h30min no Estádio Centenário.

Está tudo pronto para o clássico Ca-Ju 289. Caxias e Juventude estão definidos para a partida deste sábado (1º), às 20h30min, no Estádio Centenário. A partida é válida pela quarta rodada do Gauchão 2025.

O técnico Luizinho Vieira escalou o Grená com uma novidade no gol. O time inicia com: Victor Gollas; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Nicholas; Richard, Iago e Gustavo Nescau.