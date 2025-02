Prorrogado lote promocional para o clássico Ca-Ju 289 deste sábado

A partida, válida pela 4ª rodada do Gauchão, começa às 20h30min. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os torcedores grená e alviverde têm mais tempo para garantir um ingresso no valor promocional para o clássico Ca-Ju 289 na noite deste sábado (1º) no Estádio Centenário. Conforme informado pela assessoria de impressa do Caxias, a promoção de R$ 50, que acabaria ao meio-dia, foi estendida até as 19h, ou até se esgotarem os ingressos para ambas as torcidas. A partida, válida pela 4ª rodada do Gauchão, começa às 20h30min.

Até a noite de sexta-feira (31), cerca de três mil ingressos haviam sido vendidos. A expectativa é a de um público entre sete e dez mil torcedores para acompanhar o duelo válido pela quarta rodada do Gauchão 2025. A capacidade do estádio grená é de 18.197 torcedores.

Para facilitar a venda de ingressos, diversos pontos estão comercializando os bilhetes do clássico. Além do Estádio Centenário (loja Bravo 35), o Alfredo Jaconi também terá vendas para a torcida do Juventude até sábado às 17h. Também é possível adquirir pelo site Minha Entrada. A loja RA Homem e o Quiosque do Ju no Shopping Villagio são outros dois pontos em que as torcidas de Caxias e Juventude podem garantir seus ingressos para o Ca-Ju.

Caxias e Juventude vem de vitória na terceira rodada. O Grená, que derrotou o Brasil de de Pelotas por 4 a 2 na quarta-feira, é o segundo lugar no Grupo B, com seis pontos, um a menos do que o Inter. O Ju, por sua vez, venceu o Guarany de Bagé por 1 a 0 na terça, e lidera o Grupo C com os mesmos seis.

Luizinho Vieira deve mandar a campo um Caxias com Matheus Emiliano; Thiago Ennes, Douglas, Alisson (Lucas Cunha) e Marcelo Nunes (Kelvyn); Lorran (Vini Guedes), Pedro Cuiabá e Nicholas; Iago, Richard e Gustavo Nescau (Welder). Por outro lado, o Ju de Fábio Matias deve ter Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel e Felipinho; Geraldo, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Gabriel Taliari (Giovanny).