Os números de Jean Pierre nos sete Ca-Jus anteriores

Jean Pierre apitou o último Ca-Ju disputado no Alfredo Jaconi em 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

Quando pisar o gramado do Estádio Centenário neste sábado (1º), o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima estará subindo um degrau na história dos Ca-Jus. Ele passará a ser o quarto juiz que mais apitou o maior clássico do Interior.

Até o momento, Jean Pierre apitou sete clássicos, com duas vitórias do Juventude, uma do Caxias e quatro empates.

A última vez em que o árbitro apitou um Ca-Ju foi justamente no encontro entre os dois clubes, no ano passado, pela nona rodada do Gauchão. O clássico terminou empatado em 1 a 1.

Ao apitar o oitavo Ca-Ju, Jean Pierre passa Luiz Cunha Martins e Fortunato Tonelli (ambos com sete clássicos), sendo o quarto árbitro que mais comandou a arbitragem no clássico. O número 1 ainda é Agomar Martins, com 12.

Confira os árbitros que mais apitaram Ca-Jus na história: