"Nós vamos jogar contra o Inter, não contra o Roger", cita Fábio Matias sobre duelo do Juventude

Fábio Matias fará seu primeiro enfrentamento com o Inter com a camisa alviverde. Porthus Junior / Agencia RBS

O Beira-Rio vai ser palco de mais um clássico pelo Campeonato Gaúcho. E ingredientes não faltam para o duelo entre Inter e Juventude deste sábado (25), às 16h30min, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Estadual.

O Verdão terá um estreante na casamata em clássicos com o Colorado. O técnico Fábio Matias terá a oportunidade de dirigir seu time pela primeira vez contra um velho conhecido da Papada. Roger Machado conhece como poucos o ambiente do Alfredo Jaconi, apesar de deixar boa parte da torcida frustrada por sua saída do clube em meio ao Brasileirão e Copa do Brasil do ano passado.

— Primeiramente, nós vamos jogar contra o Inter, não contra o Roger. Acho que isso é muito claro. É um clássico, tem que ser encarado como clássico. É o jogo que todo jogador quer jogar, que todos querem jogar, todos querem ter — avaliou o treinador alviverde.

Fábio Matias também já esteve no outro lado, entre 2017 e 2021, mas sendo o técnico do sub-20 colorado.

— Eu trabalhei cinco anos no Internacional, então pra mim tem um gosto um pouco a mais por ter vivido dentro do clube, por ter convivido lá. Então, da mesma forma que o Roger conviveu aqui, eu convivi no Inter. Tem vários jogadores novos também, dentro do processo. Mas, é um jogo grande, de dois clubes grandes, que estão hoje no topo, juntamente com o Grêmio, na Série A do Brasileiro, e a gente espera fazer um bom jogo — destacou Matias.

Boas lembranças para os garotos

Verdão eliminou o Inter no Beira-Rio na edição passada do Gauchão. Jefferson Botega / Agencia RBS

O time do Juventude para o confronto deste sábado deverá ser o mesmo que venceu o Ypiranga na estreia. E ao pisarem no gramado do Beira-Rio, o momento será de boas recordações para o zagueiro Abner e o volante Kelvi.

Na última vez que os dois clubes se enfrentaram pelo Estadual, o Verdão levou a melhor numa classificação que teve a marca do DNA jaconero. Na decisão por pênaltis na semifinal de 2024, no Beira-Rio, o garoto Kelvi converteu a última cobrança e classificou o clube para a final.

Já pela Copa do Brasil de 2024, os dois clubes iniciaram a disputa por uma vaga às oitavas de final na casa colorada. E o Verdão, de Roger, largou em vantagem por 2 a 1. Abner atuou os 90 minutos do confronto ao lado de Rodrigo Sam. Danilo Boza e Zé Marcos estavam machucados e, mesmo estando no fim da fila, o defensor entrou em campo e deu conta do recado.

No começo do Gauchão 2025, novamente a titularidade caiu nos braços do zagueiro. Adriano Martins seria o titular, mas sentiu um desconforto na coxa após o amistoso com o Boca Juniors. Abner assumiu a responsabilidade e foi um dos três atletas oriundos da base alviverde que atuaram contra o Canarinho. Os outros dois foram os volantes Kelvi e Davi Góes, que entrou no segundo tempo.

— É uma oportunidade gigante. Como eu falei com os meninos da base no vestiário. Como eu sou da base, eu vim da base, não faço só por mim, eu represento todo mundo ali em campo. E poder mostrar para o torcedor também que a nossa base é forte e que vamos conseguir grandes coisas — comentou Abner.