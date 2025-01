Juventude encaminha time titular para enfrentar o Inter

Zagueiro Abner deve permanecer entre os titulares. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O time do Juventude realizou, na manhã desta sexta-feira (24), a última atividade antes do duelo com o Inter, pela segunda rodada do Gauchão 2025. E o técnico Fábio Matias deve repetir a formação que venceu o Ypiranga na estreia.

Ainda sem as melhores condições, depois de ter um desconforto na coxa, o zagueiro Adriano Martins deve seguir de fora da equipe. Com isso, Abner terá mais uma chance ao lado de Cipriano.

— Venho trabalhando muito desde o ano passado. Em 2023, fui relacionado, pela primeira vez contra o Ypiranga, lá em Erechim. Pude começar jogando no Gauchão e fico muito feliz. Independente de começar ou não, tem que estar preparado. Eu, no caso, venho me preparando desde o começo da temporada e tenho que estar pronto — comemorou o zagueiro.

Leia Mais Antes da estreia no Gauchão, Juventude realiza exposição de fotos de amistoso contra o Boca

No meio-campo, Kelvi permanecerá, uma vez que o nome do colombiano Daniel Girardo ainda não consta no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

E no ataque, Gilberto carimbou a titularidade da camisa 9 com os dois gols diante do Canarinho.

Desta forma, o Juventude está encaminhado com: Gustavo; Ewerthon, Abner, Cipriano e Felipinho; Kelvi, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Gilberto.

— No Gauchão, a maioria dos jogos são difíceis, mas a gente trabalhou para isso desde o primeiro amistoso, treinando junto e a defesa bem postada também — comentou Abner.