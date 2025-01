Juventude apresenta três reforços estrangeiros para a temporada 2025

Batalla (E), Giraldo e Ángel (D) foram apresentados oficialmente nesta quarta-feira (29). Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O Juventude começa a temporada 2025 com três atletas estrangeiros no seu elenco: o zagueiro venezuelano Wilker Ángel, o volante colombiano Daniel Giraldo e o atacante colombiano Emerson Batalla. Os três já entraram em campo nas rodadas iniciais do Gauchão e foram apresentados oficialmente nesta quarta-feira (29), na sala de imprensa do Estádio Alfredo Jaconi.

O vice-presidente de futebol, Almir Adami, falou sobre a busca pelos reforços sul-americanos do Verdão para a temporada 2025.

— Eu acredito que faz 15 anos da última vez em que o Juventude teve três atletas estrangeiros do plantel, e eram três uruguaios. Se a gente considerar, ao longo da história do clube, normalmente os atletas estrangeiros que vieram eram uruguaios ou argentinos, porque eram países aqui próximos ao Rio Grande do Sul. A gente virou um pouquinho os olhos para o futebol mais do norte da América do Sul, onde a gente vê as seleções e os próprios clubes da Colômbia e da Venezuela se destacando — disse Almir Adami.

Após a fala do dirigente, o primeiro a se manifestar foi o zagueiro venezuelano Wilker Ángel, 31 anos. O jogador defendeu o Criciúma no ano passado e assina contrato com o Verdão até o final da temporada. Pela Seleção, Wilker disputou a Copa América em 2015, 2016 e 2024.

— Foram semanas de conversa. A gente entendeu o potencial do Juventude, que está crescendo muito rápido. Também conversei com muitos amigos brasileiros. Todo mundo me falou maravilhas do Juventude. Para mim, pessoalmente, era muito importante disputar um campeonato competitivo. Então é por isso também que eu decidi vir para cá. Agora, estou ativo na seleção e competindo. Conversei com o treinador da seleção também, e era muito importante continuar jogando um campeonato competitivo, com muitos jogos de alto nível — avaliou Ángel, que comentou sobre as lesões do ano passado:

— Eu tive um trauma no joelho muito complicado. Tentei voltar o mais rápido possível. O treinador falava sempre pra mim que eu precisava acelerar o processo. Então, acho que acelerei e depois não terminei me adaptando. Também fiquei fora por causa do joelho dois meses e meio. Depois, tive uma lesão muscular, mas eu acho que ficou no passado.

Wilker Ángel fez sua estreia na vitória diante do Guarany de Bagé, por 1 a 0.

Volante e atacante

Volante e atacante

O volante Daniel Giraldo, de 32 anos, é colombiano e chega com contrato até o final de 2026. Ele iniciou sua carreira nas categorias de base do Deportivo Cali (COL), onde estreou profissionalmente em 2009. Nas últimas duas temporadas, defendeu o Millionarios, clube em que o atleta somou mais de 100 jogos. O jogador estreou na derrota para o Inter, por 2 a 0, e foi titular na vitória contra o Guarany de Bagé.

— Posso jogar como primeiro volante, e também faço muitas vezes de segundo volante. Falei com o Fábio Matias e ele quer um jogador que possa fazer duas funções. É uma oportunidade muito linda, porque todos sabemos que o futebol brasileiro é o maior da América do Sul. Então, é uma grande oportunidade de fazer nosso trabalho e ficar perto da seleção do meu país — comentou Giraldo.

Já o atacante Emerson Batalla, 23 anos, é colombiano e chega por empréstimo do Talleres-ARG até o fim da temporada. Ele entrou nas três partidas do Juventude até aqui no Gauchão.