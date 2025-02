Dirigente do Gramadense confirma técnico para 2025 e projeta participação inédita na Divisão de Acesso

Lucas Roldo confirmou a renovação com o técnico Carlos Moraes Camila Corso / Agencia RBS

O Gramadense terá um importante desafio em 2025. Após conquistar o título da Terceirona Gaúcha na temporada passada e uma vaga na Divisão de Acesso (Gauchão A-2), o clube vai definindo os últimos detalhes do seu planejamento para a competição, que tem início previsto para 17 de maio.

— O Gramadense planejou muito bem lá atrás os passos que iria dar. Investiu muito em sua categoria de base, em sua estrutura física e foi merecedor de chegar nesse momento com esse acesso. Agora, o planejamento é a gente conhecer a segunda divisão, entender a competição e, com certeza, planejar para que nos próximos anos estejamos na primeira divisão do futebol gaúcho — destaca Lucas Roldo, diretor de futebol do Gramadense, em entrevista ao Show dos Esportes da Rádio Gaúcha Serra.

O clube entende que o processo foi até acelerado por conta dos bons resultados de campo. A expectativa era um período maior no futebol profissional para subir de divisão. No Gauchão A-2 de 2025, a ideia é manter o projeto de valorização dos jovens da base.

— Nós vamos trabalhar com uma mescla. Entendemos que não adianta colocar jovens atletas numa competição sem eles estarem preparados. Temos que entender o momento certo de revelar esses atletas da nossa categoria de base. Com a ajuda do Carlos Moraes, que tem grande experiência e vai continuar como técnico, vamos realizar algumas contratações pontuais que vão potencializar os meninos que já estão lá — disse o dirigente.

FRUTOS DA CAMPANHA

A campanha vitoriosa em 2024 também trouxe visibilidade para alguns atletas oriundos da base do Gramadense. O meia Maurício está atuando no XV de Piracicaba, o zagueiro Dieter defende o Princesa-AM, enquanto o centroavante Kelly, destaque na Terceirona, está jogando no Concórdia.

— A gente tenta sempre valorizar os atletas que lá estão. Tenta manter um contrato dentro da nossa realidade, com salários que são compatíveis para o Gramadense pagar, mas que a gente dê uma segurança para esses atletas terem contratos mais longos. Então, todos esses meninos têm contratos longos que são sempre estendidos, a não ser que o atleta queira sair — destacou Roldo.

O dirigente ainda projetou a formatação do elenco e a parceria renovada com o técnico Carlos Moraes: