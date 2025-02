Como está a preparação do Juventude para as competições femininas

O Juventude se reapresentou há pouco menos de um mês para as competições femininas de 2025. A equipe alviverde iniciou a preparação em 20 de janeiro e, desde então, vem realizando treinos e amistosos visando o Brasileirão, que abrirá o calendário do clube.

O Juventude já realizou um jogo-treino antes do início do Brasileirão. O teste foi contra as Gurias Coloradas, mas o resultado não foi divulgado pelas equipes. Além disso, há mais um teste agendado, na próxima quinta-feira (27), contra o Grêmio.