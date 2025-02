Confira os resultados da sétima edição do JVT Fight Night

Academia do professor Jorge Velho sediou o evento. Pedro Benedetti / Divulgação

No último sábado (15) foi realizada a sétima edição do JVT Fight Night, no CT JVT, em Caxias do Sul. O evento contou com a participação de 46 atletas, vindos de diversas cidades do Rio Grande do Sul, além de lutadores de Florianópolis, em Santa Catarina.

No total, foram 20 lutas amadoras e três profissionais de boxe, kickboxing e muaythai. Na luta principal, o atleta Ricardo Luckei, campeão mundial de kickboxing 2024, venceu Douglas Thiss, ficando como detentor do cinturão do evento.

Resultados JVT Fight Night 7:

1) Boxe até 54 kg: Tayller da Silva/ Abreu Team/ Caxias do Sul-RS. VENCEU POR PONTOS, decisão dividida, João Vitor/ CT Ruas/ Caxias do Sul-RS.

2) Muaythai até 60 kg: Flávio Luan Viera Parenti/ CT Ruas/ Caxias do Sul-RS. VENCEU POR PONTOS, decisão dividida, Daniel Leimann/ CT Firehorse/ Tapejara-RS. X

3) Boxe até 66 kg: Ader Oliveira/ Spartan Team/ Vacaria-RS. VENCEU POR PONTOS, decisão dividida, Arthur de Oliveira/ Gomes Team/ Caxias do Sul-RS.

4) Muaythai até 64 kg: Jefferson Nunes Bittencourt/ CT Jean Jacques/ Caxias do Sul-RS. VENCEU NO 2º ROUND AOS 1:19”, por desistência, Vitor Eduardo Gonçalves Carvalho/ CT Ruas/ Caxias do Sul-RS.

5) Boxe até 58 kg: Marlon Brando/ Dutkevis Team/ Caxias do Sul-RS. VENCEU POR DECISÃO UNÂNIME, Erick Dorneles/ CT Jean/ Caxias do Sul-RS.

6) Muaythai até 69 kg: Bruno Rafael/ CT Firehorse/ Tapejara-RS. VENCEU NO 2º ROUND AOS 1:59”, POR NOCAUTE TÉCNICO, Rafael Melo/ Abreu Team/ Caxias do Sul-RS.

7) Boxe até 75 kg: Cristian Oliveira/ Dutkevis Team/ Caxias do Sul-RS. VENCEU POR DECISÃO UNÂNIME, Omar Chire / Hooks Artes Marciais/ Caxias do Sul-RS.

8) Muaythai até 81 kg: Eder Barbosa/ Sierra Fight/ Farroupilha-RS. VENCEU NO 1º ROUND, por desistência, Pedro Alvino/ Fighthai/ Farroupilha-RS.

9) Boxe até 78 kg: Guilherme Menegat/ Spartan Team/ Vacaria-RS. VENCEU NO 3º ROUND AOS 1:58”, por nocaute, Allyson da Silva / Hooks Artes Marciais/ Caxias do Sul-RS.

10) Muaythai Feminino até 61 kg: Daniela Rainer/ Dutkevis Team/ Caxias do Sul-RS. VENCEU POR DECISÃO UNÂNIME, Alana Mainieri/ Team Pistore/ Caxias do Sul-RS.

11) Boxe até 75 kg: Ronei Farias/ Associação Olympika/ Matos Fight/ Lagoa Vermelha-RS. VENCEU POR DECISÃO UNÂNIME, Pablo Liposki/ Dutkevis Team/ Caxias do Sul-RS.

12) Boxe até 75 kg: Alisson de Carli/ CT Ruas/ Gomes Team/ Caxias do Sul-RS. VENCEU NO 1º ROUND, POR DESISTÊNCIA, Cristian "Sinistro"/ Tito Team/ Marau-RS.

13) K1 até 57 kg: André Felippe “Meia Noite”/ Projeto Mid Night Team/ Sobradinho-RS. VENCEU POR PONTOS, decisão dividida, Marcos Vinicius Antunes/ Alemoa Team/ Associação Olimpyka/ Ibiruba – RS.

14) K1 até 63,500 kg: Cezar Elicker Plautz “Pitbull”/ Alemoa Team/ Associação Olimpyka/ Ibiruba-RS. . VENCEU NO 2º ROUND, POR DESISTÊNCIA, Vitor Rodrigues/ C.T. Jean Jacques/ Caxias do Sul-RS.

15) K1 até 67 kg: Gustavo Alves Fernandes/ CT. Jean Jacques/ Caxias do Sul-RS. VENCEU POR DECISÃO UNÂNIME, Maike Luz/ Alemoa Team/ Associação Olimpyka/ Ibirubá-RS.

16) K1 Rules até 73 kg: Mikael Zimmermann/ CT JVT/ Caxias do Sul -RS. VENCEU NO 2º ROUND, POR DECISÃO DO ÁRBITRO (RSCH), Ramon Batista/ Projeto Mid Night Team/ Sobradinho-RS.

17) K1 até 70 kg: Vinicius de Quadros Knob “Vini Loko”/ Abreu Team/ Caxias do Sul-RS. VENCEU NO 2º ROUND, POR DESISTÊNCIA, Vitor Pedrozo/ Sierra Fight/ Farroupilha-RS.

18) K1 até 65 kg: Daniel Flores/ CT. Jean Jacques/ Caxias do Sul-RS. VENCEU NO 2º ROUND AOS 1:55”, POR NOCAUTE TÉCNICO, Huébster Lemes de Moraes/ Equipe Alemoa Team/ Associação Olimpyka/ Ibirubá-RS.

19) K1 até 71 kg: Murilo Dutra/ Black Box/ Sapiranga-RS. VENCEU POR DECISÃO UNÂNIME, Lucas Dias Machado/ Nerds da Ilha/ Florianópolis - SC.

20) K1 Feminino até 69 kg: Débora Ferreira/ Donna Fight/ Klin Team/ Caxias do Sul-RS. VENCEU POR DECISÃO UNÂNIME, Elieti Zanchetta/ Firehorse Muaythai/ Tapejara-RS.

21) Muaythai Profissional até 60 kg: Cesar Diniz/Team Pistore/ Caxias do Sul-RS. VENCEU AOS 0,22” DO 1º ROUND, POR NOCAUTE (K.O) David Rodrigues "Lek Lek"/ Klin Team / Dutkevis Team/ Caxias do Sul-RS.

22) MMA Profissional até 61 kg: Nathaniel Sauer Silva "Piatã"/ Alemoa Team/ Associação Olympika/ Ibirubá-RS. VENCEU AOS 3,22” DO 1º ROUND, POR FINALIZAÇÃO “GUILHOTINA”, Brayan Montero/ Dutkevis Team/ Caxias do Sul-RS.