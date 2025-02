Caxias perde um titular importante, mas terá retornos no ataque para enfrentar o Inter

Pedro Cuiabá terá que cumprir um jogo de suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o São José. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Classificado às semifinais do Campeonato Gaúcho, o elenco do Caxias ganhou uma semana cheia de treinos para se preparar para os duelos que virão pela frente pelo Estadual e Copa do Brasil.

No sábado (22), o Grená recebe o Inter no confronto de ida das semifinais do Gauchão. Depois, a delegação viaja até o Mato Grosso do Sul para estrear contra o Dourados, pelo torneio nacional, e retorna para decidir com o Colorado uma vaga na final do Estadual, em partida a ser disputada no Beira-Rio, no dia 1º.

O técnico Luizinho Vieira ganhou um problema no meio-campo para o duelo deste fim de semana. O volante Pedro Cuiabá recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o São José, pela oitava rodada, e desfalca a equipe. A tendência é de que Lorran seja o substituto. O camisa 5 entrou na vaga de Cuiabá contra o Zeca no intervalo, porque o titular já tinha recebido uma advertência e poderia ser expulso no segundo tempo.

Retorno de atacantes

Welder pode ser a principal novidade no ataque grená diante do Inter. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O elenco grená realizou nesta segunda-feira (17) um treino no gramado do CT Baixada Rubra. O técnico Luizinho Vieira não orientou a atividade e deixou o comando dos trabalhos para o auxiliar Alexandre Luz e o preparador físico Tiago Cetolin.

Se por um lado o treinador perde uma peça importante de seu esquema tático, por outro, Luizinho deve contar com reforços que até bem pouco tempo estavam no Departamento Médico.

Os atacantes Gabriel Lima e Welder participaram de um treino à parte com bola e depois correram ao redor do gamado, enquanto os demais treinavam em campo reduzido. O atacante se recupera de um desconforto na coxa, e o camisa 9 vem de uma lesão muscular.

O atacante Iago está na transição física e também tem chances de atuar. Quem retorna é o zagueiro Alan, que teve uma lesão de ligamento colateral medial, e está recuperado, sendo opção no banco de reservas.

Já o centroavante Gustavo Nescau e o goleiro Thiago Coelho, com lesões no joelho, e o volante Wendell, com pubalgia crônica, estão fora por tempo indeterminado.

O esvaziamento do DM grená de certa forma causa alívio à comissão técnica que nos últimos jogos não tinha sequer atacantes à disposição no banco para o decorrer dos confrontos.