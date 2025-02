Caxias inicia a venda de ingressos para primeiro jogo da semifinal contra o Inter

Na primeira fase, Caxias e Internacional estavam no Grupo B, por isso, não se enfrentaram. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

No próximo sábado (22), às 16h30min, a bola rola no Estádio Centenário para Caxias e Inter, no primeiro confronto da semifinal do Gauchão 2025.

Nesta segunda-feira (17), o Caxias iniciou a venda de ingressos para a partida, com lote promocional para as duas torcidas e promoção para os sócios grenás.

Um lote promocional limitado (sem número estipulado pelo clube) fica disponível ao valor de R$ 100 para ambas as torcidas. O Caxias lembra que a partir de R$ 30 o torcedor pode se associar ao clube e ter acesso liberado aos jogos no Centenário. No setor social e cadeiras, o ingresso custa R$ 100, na promoção.

Os sócios do Caxias com a mensalidade em dia podem adquirir até três ingressos, pelo valor de R$ 70 cada, para os setores arquibancada, cadeira ou social. A venda desses ingressos ocorre apenas na Sala de Sócios, no Estádio Centenário.

Assim que os ingressos promocionais acabarem, os valores das entradas mudam. A arquibancada custará R$ 200 para ambas as torcidas. Os portões do Centenário abrem às 14h30min.

Os ingressos podem ser adquiridos no Estádio Centenário (loja Bravo 35), pelo site Minha Entrada, na loja RA Homem e no Lounge Personnalite, localizado no Shopping Villagio Caxias.

SERVIÇO DO JOGO

Caxias x Inter

Jogo de Ida/Semifinal – Gauchão 2025

22/2/2025 – Sábado

16h30min – Estádio Centenário

PLANOS DE SÓCIO

A partir de R$ 30

Sócios Grenás podem adquirir até três ingressos para a arquibancada, cadeira ou social por R$ 70 cada (compras somente na Sala de Sócios)

LOTE PROMOCIONAL

ingressos limitados

ARQUIBANCADA – R$ 100

(mandante e visitante)

SOCIAL E CADEIRAS - R$ 100

(mandante)

INGRESSOS NORMAIS

ARQUIBANCADA – R$ 200

(mandante e visitante)

MEIA-ENTRADA – R$ 100

(mandante e visitante)

INFORMAÇÕES PARA ACESSO AO ESTÁDIO

ABERTURA DOS PORTÕES: (14h30min)

– Sócio (estar em dia com as mensalidades e APRESENTAR QR CODE NAS CATRACAS);

– O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;

– Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);

– Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.

- Torcida visitante (do Inter) deverá realizar acesso pela Rua Carlos Bianchini, via Rua Matteo Gianella, no estádio pelo Portão 10

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

PONTOS DE VENDA

:: Site Minha Entrada (torcida mandante e visitante): https://bit.ly/411iXXx

:: Loja Bravo 35 (torcida mandante)

:: Loja RA Homem (torcida mandante e visitante)