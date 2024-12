Torcedor do Juventude que recebeu visita de Nenê na UTI em Caxias do Sul recebe alta hospitalar

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pompéia, em Caxias do Sul, desde o dia 6 de junho, devido a uma parada cardiorrespiratória que trouxe outras complicações à saúde do torcedor alviverde.

A história do torcedor chamou a atenção do clube e do meia Nenê, que visitou José no hospital no dia 8 de novembro. O craque alviverde, que deixou a concentração na véspera da partida contra o Bahia e levou uma camisa do Juventude para ele. Depois dessa visita, coincidências à parte, o Verdão embalou, não perdeu mais (três vitórias e dois empates) e conseguiu a manutenção na Série A.