Uma relação de paixão com o futebol, com o Juventude, e que vai muito além das quatro linhas. Sócio do clube desde 1973, José Zari Bueno, de 77 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pompéia, em Caxias do Sul, desde o dia 6 de junho, devido a uma parada cardiorrespiratória que trouxe outras complicações à saúde do torcedor alviverde.