Restam apenas seis rodadas para os 20 clubes que disputam o Brasileirão definirem seu futuro. E para o Juventude não restou outra saída se não brigar contra o rebaixamento. Em 18º na tabela, com 34 pontos, o time de Fabio Matias está a um do Bragantino, em 16º lugar. A equipe de Bragança Paulista estaria se salvando com um aproveitamento de 36%, o que lhe daria 41 pontos ao final das 38 rodadas.