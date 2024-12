Permanência, desconfiança sobre o treinador e Copa Sul-Americana: executivo do Juventude avalia campanha no Brasileirão

Júlio Rondinelli está na sua segunda temporada no Papo. Porthus Junior / Agencia RBS

O ano de 2024 tem sido de ótimos resultados para o Juventude. Além do vice-campeonato gaúcho, chegou nas quartas de final da Copa do Brasil e, agora, além de garantir a permanência na Série A, o Verdão pode ganhar uma vaga na Copa Sul-Americana. Após a vitória diante do São Paulo, que garantiu matematicamente a presença alviverde na elite, o executivo Júlio Rondinelli avaliou a temporada.

— Desde primeira rodada do campeonato estadual, nós traçamos metas. E nesse momento a principal meta do ano que era a permanência ela está sendo atingida com uma rodada de antecedência. Durante o ano nós erramos, nós erramos, mas nós procuramos acertar em todos os momentos e nós acertamos demais. Acertamos inclusive na contratação do Fábio Matias — comentou Júlio Rondinelli, que completou sobre a desconfiança inicial no nome de Fábio Matias:

— O nome dele tinha muita desconfiança. E a gente, se observar o externo, se a gente entender que temos que tomar decisão pautada no externo? Não somos profissionais. E nós somos profissionais.

A permanência na Série A, sob o comando de Fábio Matias, nesta reta final, passa diretamente por duas vitórias como visitante. Diante do Atlético-MG e São Paulo, melhorando os números longe do Estádio Alfredo Jaconi.

— Se escreve uma página valiosíssima na história do Juventude diante de adversários duríssimos, você vir no Morumbi, vencer o São Paulo, você em Minas e venceu o Atlético-MG e pontuar fora de casa é um mérito total dessa comissão técnica como o Fábio descreveu da conduta e do caráter de todas as pessoas que trabalham no clube — comentou Rondinelli.

O Juventude enfrenta o Cruzeiro, no domingo (8), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. Uma vitória garante vaga na Copa Sul-Americana, sem depender de resultados. Seria a concretização de uma temporada ótima.