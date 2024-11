Gurizada alviverde Notícia

Juventude conhece grupo da Copa São Paulo 2025

Sorteio dos grupo ocorreu nesta segunda-feira (25). Clube irá retomar a preparação com a equipe sub-20 para entrar em campo no começo da janeiro na tradicional competição de base do país

25/11/2024 - 21h55min Atualizada em 25/11/2024 - 21h55min