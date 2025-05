Hamilton esquece polêmica na Ferrari e aposta em look arrojado no Met Gala 2025

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton é um dos co-anfitriões do Met Gala 2025 , evento de moda que aconteceu nesta segunda-feira (5), em Nova York. Neste ano, a cerimônia celebra o tema " Superfine: Tailoring Black Style " (Superfino: alfaiataria do estilo negro, em tradução livre).

Lewis Hamilton é presença constante em eventos de moda e costuma exibir seus looks nos paddocks, ao redor do mundo. Ele participa do Met Gala desde 2015.