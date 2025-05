Depois de três rodadas, Juventude tenta voltar a vencer diante do Atlético-MG

Fábio Matias fez ajustes na equipe durante a semana cheia de treinos. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

Depois de um começo promissor, o Juventude passa pelo primeiro período de oscilação dentro do Campeonato Brasileiro. A equipe de Fábio Matias não vence há três rodadas e precisa somar pontos diante do Atlético-MG, nesta segunda-feira (5), às 20h, no Alfredo Jaconi, para manter-se afastado da zona de rebaixamento.

— O campeonato é muito difícil, equilibrado, então vão ter momentos na competição onde realmente vamos oscilar um pouco. Mas se ganharmos esse jogo do Atlético-MG, iremos igualar os 10 pontos alcançados no ano passado na mesma rodada, e foi um início de campeonato muito bom. Voltar a vencer é importante, para depois a gente pensar num próximo jogo também e buscar pontos — definiu o lateral Alan Ruschel.

Mas para chegar à vitória, o técnico Fábio Matias teve que fazer ajustes na equipe durante a semana. O esquema com três zagueiros, que não surtiu efeito diante do Inter, no Beira-Rio, foi praticamente abolido.

Uma das alternativas trabalhadas pelo treinador durante a semana foram as entradas de dois meias, Mandaca e Jean Carlos, entre os titulares, com apenas dois homens na frente. Outra ideia é manter Ênio e Batalla nas extremas, com apenas um armador no meio-campo.

Mas não são apenas estes setores que preocupam o treinador. A equipe sofreu seis gols de bola aérea, oriundos em cobranças de escanteios diante de Flamengo e Inter. E o foco da preparação esteve em ajustar o sistema defensivo.

— Fizemos algum ajuste, mostramos um vídeo posicional em relação a questão da bola parada. Fomos a campo no jogo-treino com o Glória também para ajustar alguma coisa. Mas se a gente criar um monstro em relação a isso também, podemos prejudicar a questão comportamental dentro do jogo. É outra coisa também que nós já estancamos aqui internamente — revelou o treinador alviverde.

GALO SOB PRESSÃO

Apesar de ter um dos cinco elencos mais valiosos da Série A, o adversário do Juventude não costuma ter um bom desempenho longe de Belo Horizonte. Por campeonatos brasileiros, o Atlético-MG não vence fora de casa há oito meses. A última vitória ocorreu em setembro de 2024, diante do Grêmio, na Arena, quando o Galo, de virada, aplicou 3 a 2 no Tricolor. Destaque do time, o atacante Hulk, suspenso, está fora do confronto.

E para superar o Atlético, o técnico Fábio Matias sabe que seu time, mais do que nunca, terá que jogar com a corda esticada.