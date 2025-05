"Redução do excesso de cargos"

Chefe do Pentágono ordena corte de 20% no alto escalão militar dos EUA

Desde a posse do republicano Donald Trump no começo deste ano, o governo tem feito cortes no pessoal superior de Defesa

05/05/2025 - 20h16min Atualizada em 05/05/2025 - 21h01min