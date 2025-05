Joaquim Fronza é campeão gaúcho de Kart 2025

No último domingo (4), o Kartódromo de Vacaria recebeu o Campeonato Estadual de Kart 2025. Na categoria Cadete, voltada para pilotos de 9 a 11 anos, dois destaques da Serra Gaúcha subiram ao pódio.

O piloto Joaquim Gehlen Fronza, de oito anos, se consagrou como campeão gaúcho. Além dele, com 10 anos e de Carlos Barbosa, Victor Loose garantiu o vice-campeonato. Marcada por adrenalina, disputas acirradas e um público que lotou a arquibancada, o campeonato reuniu mais de 80 competidores de todo o Rio Grande do Sul.

Natural de Bento Gonçalves, Joca, como é conhecido no meio automobilístico, é uma das promessas do kartismo brasileiro. Em 2024, foi campeão gaúcho na categoria Mirim da competição.

— É a segunda vez que eu conquisto uma etapa do Campeonato Gaúcho e por isso sinto que estou no caminho certo, sempre ao lado da minha equipe, da minha família e de quem confia no meu esforço — descreveu Joca.