Técnico deixa o Veranópolis antes do começo da Divisão de Acesso

O torcedor do Veranópolis foi surpreendido nesta segunda-feira (5). O clube divulgou um comunicado oficial informando a saída do técnico Mário Roberto Vieira.

— O Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural informa a saída do técnico Mário Roberto Vieira Pereira. O Pentacolor agradece pelos serviços prestados e pelo trabalho realizado à frente do time. Desejamos sucesso ao técnico em seus futuros projetos — declarou o clube nas redes sociais.

A estreia da equipe Pentacolor na Série A2 será contra o Aimoré, no dia 18 de maio, domingo, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

Mário Roberto havia sido anunciado pelo clube no dia 11 de abril e não chegou a completar um mês no comando da pré-temporada da equipe. No domingo, o time realizou um jogo-treino contra o Sindicato Dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul e venceu por 2 a 0, com gols de Rian e Affonsinho.