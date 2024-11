Os últimos seis jogos do Brasileirão serão decisivos para definir o futuro do Juventude em 2025. E o time alviverde precisa melhorar o seu desempenho. Com a derrota para o Fortaleza na última rodada, o Verdão atingiu o maior jejum de vitórias da atual temporada. São seis partidas sem vencer e somente dois pontos somados.