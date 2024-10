Na bronca Notícia

"O Juventude está sendo vítima dos erros absurdos de arbitragem", diz executivo de futebol

Júlio Rondinelli comentou sobre as reuniões com a comissão dos árbitros e o pedido do clube para a reta final do Brasileirão

29/10/2024 - 17h17min Atualizada em 29/10/2024 - 17h17min