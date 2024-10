Começou uma nova fase no Juventude. Agora, sob o comando do técnico Fábio Matias, o time alviverde realizou o primeiro treinamento da semana na tarde desta segunda-feira (28), no CT do clube. No sábado, às 18h30min, será a estreia do novo treinador diante do Fortaleza, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 32ª rodada do Brasileirão.