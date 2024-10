O novo comandante do Juventude para a reta final do Campeonato Brasileiro chegou. Fábio Matias, 45 anos, terá 41 dias de trabalho e sete partidas para salvar o Verdão do rebaixamento. Depois de duas derrotas seguidas para Palmeiras e Flamengo, e um jejum de cinco rodadas sem vencer, a direção optou pela troca no comando e a chegada do novo profissional.