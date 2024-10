Certamente o nome de Fábio Matias não estava em possíveis listas de torcedores ou até da imprensa ao se projetar os substitutos de Jair Ventura. Foi uma surpresa. E a aposta no treinador (e não há como citar a contratação de outra forma) gera uma grande expectativa sobre o futuro do Juventude nesta reta final do Brasileirão.