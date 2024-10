Futsal Notícia

Goleiro da ACBF supera lesão e retorna aos playoffs da Liga Nacional

Pedro Bianchini não disputou a fase eliminatória no ano passado por conta de um problema clínico no ombro direito. Jogo de ida das oitavas de final, diante do Minas, será nesta sexta-feira (11)

10/10/2024 - 13h57min