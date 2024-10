Restam apenas 10 jogos para o Juventude finalizar o Campeonato Brasileiro 2024. Tudo que o torcedor quer é garantir o quanto antes da permanência na Série A do Brasileirão. Depois, se for possível, tentar uma vaga na Copa do Sul-Americana para coroar uma campanha regular da equipe, que nunca frequentou a zona do rebaixamento neste campeonato.