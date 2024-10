Clássico gaúcho Notícia

Caxias Basquete perde para o União Corinthians na estreia em casa no NBB

Com grande atuação do norte-americano Duane Johnson, time de Santa Cruz do Sul venceu por 89 a 77, no Ginásio do Sesi

23/10/2024 - 22h21min Atualizada em 23/10/2024 - 22h24min