O Caxias do Sul Basquete foi derrotado em sua estreia no NBB 2024/2025. Na noite desta terça-feira (15), o time gaúcho iniciou bem o confronto, mas perdeu força defensiva nos dois últimos quartos e acabou caindo para o Fortaleza por 76 a 68. A partida foi realizada no Centro de Formação Olímpica, na capital cearense.